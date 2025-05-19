Місцеві жителі знову зіткнулися з новим витком подорожчання продуктів у травні в Вінниці, тож розповідаємо деталі.

За останні кілька місяців подорожчання продуктів в Вінниці не припинялося, в травні ця тенденція продовжилась, повідомляє Politeka.

Через подорожчання продуктів в Вінниці в травні споживачам доводиться пристосовуватися до нових цінників.

Згідно з офіційними даними Мінфіну у квітні 2025 року, хліб пшеничний коштував 52,98 грн. Для порівняння, хліб з борошна першого ґатунку обходився в середньому в 49,68 гривень, а житній — 47,59 за кіло.

Що стосується інших товарів, то гречка в середньому коштувала 34,49 грн за кг, а рис — 54,41. Пшоно доходило до 23,75, а манка — до 25,38. М'ясо також було доволі недешевим. Яловичину можна було придбати за 305,33 за кіло. Свинина трохи дешевша — 195,84. Варена ковбаса першого ґатунку доходила до 219,31.

Проте, якщо проаналізувати ціни в мережі АТБ станом на зараз, то подорожчання продуктів у Вінниці в травні справді видно. Наразі хліб пшеничний бездріжджовий (290 г) коштує 44,30, батон «Сихівський» — 26,90 за 400 г. Крупа гречана від Attuale (1 кг) наразі продається по 49,90, а рис круглий обійдеться в 77,20.

В той же час, молоко Яготинське ультрапастеризоване 2,6% зараз продається по 56,50 за 0,9 л. Тож в умовах такого зростання вартості харчів не залишається вибору, окрім як звертати увагу на акції, порівнювати вартість в різних магазинах і шукати способи економії.

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