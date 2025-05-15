Робота для пенсіонерів у Миколаєві знайдеться для низки людей, зарплату обіцяють із преміями.

На ринку праці пропонується робота для пенсіонерів у Миколаєві, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували кілька вакансій та дізналися, скільки готові платити людям поважного віку.

Продавець у м'ясний відділ отримує 18 200 – 26 000 грн, Залежить від кількості відпрацьованих годин, враховуючи податки.

"У нашій великій родині завжди раді талановитим і наполегливим! Тож якщо ви енергійні, ввічливі, вам подобається спілкуватися з людьми — приєднуйтеся!", - йдеться у повідомленні.

Вашими основними обов’язками будуть:

Люб’язне обслуговування Гостей

Передпродажна підготовка і викладка товару

Контроль якості та термінів придатності.

Рієлтор, агент з продажу нерухомості у Миколаєві.

15 000 – 40 000 грн

Вимоги:

Комунікабельність, відповідальність, знання комп’ютера на рівні користувача, наявність смартфону або фотоапарату.

Умови роботи:

Офіс в центрі міста (вул. Фалєєвська).

Комп’ютеризоване робоче місце.

Вільний графік роботи.

Безкоштовне навчання.

Обов’язки:

Ведення бази клієнтів, пошук клієнтів, супроводження угод з куплівлі-продажу та оренди нерухомості.

Кухар-універсал (Корабельний р-н), 18 000 – 20 000 грн, Обговорюється на співбесіді.

Кухар-універсал в піцерію

Вимоги: порядність, відповідальність, працелюбність

Умови роботи: за графіком, повний робочий день

Обов’язки: приготування їжі, домашня кухня.

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