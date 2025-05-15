На ринку праці пропонується робота для пенсіонерів у Миколаєві, повідомляє Politeka.net.
Ми проаналізували кілька вакансій та дізналися, скільки готові платити людям поважного віку.
Продавець у м'ясний відділ отримує 18 200 – 26 000 грн, Залежить від кількості відпрацьованих годин, враховуючи податки.
"У нашій великій родині завжди раді талановитим і наполегливим! Тож якщо ви енергійні, ввічливі, вам подобається спілкуватися з людьми — приєднуйтеся!", - йдеться у повідомленні.
Вашими основними обов’язками будуть:
Люб’язне обслуговування Гостей
Передпродажна підготовка і викладка товару
Контроль якості та термінів придатності.
Рієлтор, агент з продажу нерухомості у Миколаєві.
15 000 – 40 000 грн
Вимоги:
Комунікабельність, відповідальність, знання комп’ютера на рівні користувача, наявність смартфону або фотоапарату.
Умови роботи:
Офіс в центрі міста (вул. Фалєєвська).
Комп’ютеризоване робоче місце.
Вільний графік роботи.
Безкоштовне навчання.
Обов’язки:
Ведення бази клієнтів, пошук клієнтів, супроводження угод з куплівлі-продажу та оренди нерухомості.
Кухар-універсал (Корабельний р-н), 18 000 – 20 000 грн, Обговорюється на співбесіді.
Кухар-універсал в піцерію
Вимоги: порядність, відповідальність, працелюбність
Умови роботи: за графіком, повний робочий день
Обов’язки: приготування їжі, домашня кухня.
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