На рынке труда предлагается работа для пенсионеров в Николаеве, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.
Продавец в мясной отдел получает 18 200 – 26 000 грн., зависит от количества отработанных часов, учитывая налоги.
"В нашей большой семье всегда рады талантливым и настойчивым! Так что если вы энергичны, вежливы, вам нравится общаться с людьми — присоединяйтесь!", - говорится в сообщении.
Вашими основными обязанностями будут:
Любезное обслуживание Гостей
Предпродажная подготовка и выкладка товара
Контроль качества и сроков годности.
Риелтор , агент по продаже недвижимости в Николаеве.
15 000 – 40 000 грн
Требования:
Коммуникабельность, ответственность, знание компьютера на уровне пользователя, наличие смартфона или фотоаппарата.
Условия работы:
Офис в центре города (ул. Фалеевская).
Компьютеризированное рабочее место.
Свободный график работы.
Бесплатное обучение.
Обязанности:
Ведение базы клиентов, поиск клиентов, сопровождение сделок по купле-продаже и аренде недвижимости.
Повар-универсал (Корабельный р-н), 18 000 – 20 000 грн, обсуждается на собеседовании.
Повар-универсал в пиццерию
Требования: порядочность, ответственность, трудолюбие
Условия работы: по графику, полный рабочий день
Обязанности: приготовление пищи, домашняя кухня.
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