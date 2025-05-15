Работа для пенсионеров в Николаеве найдется ряду людей, зарплату обещают с премиями.

На рынке труда предлагается работа для пенсионеров в Николаеве, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.

Продавец в мясной отдел получает 18 200 – 26 000 грн., зависит от количества отработанных часов, учитывая налоги.

"В нашей большой семье всегда рады талантливым и настойчивым! Так что если вы энергичны, вежливы, вам нравится общаться с людьми — присоединяйтесь!", - говорится в сообщении.

Вашими основными обязанностями будут:

Любезное обслуживание Гостей

Предпродажная подготовка и выкладка товара

Контроль качества и сроков годности.

Риелтор , агент по продаже недвижимости в Николаеве.

15 000 – 40 000 грн

Требования:

Коммуникабельность, ответственность, знание компьютера на уровне пользователя, наличие смартфона или фотоаппарата.

Условия работы:

Офис в центре города (ул. Фалеевская).

Компьютеризированное рабочее место.

Свободный график работы.

Бесплатное обучение.

Обязанности:

Ведение базы клиентов, поиск клиентов, сопровождение сделок по купле-продаже и аренде недвижимости.

Повар-универсал (Корабельный р-н), 18 000 – 20 000 грн, обсуждается на собеседовании.

Повар-универсал в пиццерию

Требования: порядочность, ответственность, трудолюбие

Условия работы: по графику, полный рабочий день

Обязанности: приготовление пищи, домашняя кухня.

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