Местные жители снова столкнулись с новым витком подорожания продуктов в мае в Виннице, и рассказываем детали.

За последние несколько месяцев подорожание продуктов в Виннице не прекращалось, в мае эта тенденция продолжилась, сообщает Politeka.

Из-за подорожания продуктов в Виннице в мае потребителям приходится приспосабливаться к новым ценникам.

Согласно официальным данным Минфина в апреле 2025 года хлеб пшеничный стоил 52,98 грн. Для сравнения хлеб из муки первого сорта обходился в среднем в 49,68 гривен, а ржаной — 47,59 за кило.

Что касается других товаров, то гречка в среднем стоила 34,49 грн за кг, а рис – 54,41. Пшено доходило до 23,75, а манка - до 25,38. Мясо также было довольно недешевым. Говядину можно было приобрести по 305,33 за кило. Свинина немного дешевле – 195,84. Вареная колбаса первого сорта доходила до 219,31.

Однако, если проанализировать цены в сети АТБ по состоянию на сейчас, то подорожание продуктов в Виннице в мае действительно видно. Пока хлеб пшеничный бездрожжевой (290 г) стоит 44,30, батон «Сиховский» — 26,90 за 400 г. Крупа гречневая от Attuale (1 кг) продается по 49,90, а рис круглый обойдется в 77,20.

В то же время молоко Яготинское ультрапастеризованное 2,6% сейчас продается по 56,50 за 0,9 л. Поэтому в условиях такого роста стоимости продовольствия не остается выбора, кроме как обращать внимание на акции, сравнивать стоимость в разных магазинах и искать способы экономии.

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