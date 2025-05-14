Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Одесі на 15 травня та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Одесі на 15 травня обіцяє теплий день із незначним посиленням вітру та без опадів, повідомляє Politeka.

У четвер, 15 травня, в Одесі ранок почнеться з хмарного неба, і суцільна хмарність збережеться до вечора, хоча ближче до заходу сонця небо почне прояснюватися. Температура повітря вночі триматиметься на рівні +10…+11°C, а вдень прогріється до комфортних +18°C. Вітер буде помірним — від 2 до 6,7 м/с, з максимальними поривами після обіду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним протягом усього дня — 755 мм рт. ст. Вологість коливатиметься від 87% у ранкові години до 62% вдень і знову підніметься до 76% ближче до вечора.

Висока вологість небезпечна тим, що ускладнює терморегуляцію організму, підвищує ризик перегріву, сприяє розвитку цвілі, алергій і погіршенню самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними та респіраторними захворюваннями.

Протягом дня опадів не передбачається, тому мешканці та гості міста зможуть сміливо планувати прогулянки на свіжому повітрі.

За народним календарем, 15 травня вважається "Солов’їним днем" — саме цього дня починають співати солов’ї. Якщо вони співають голосно й заливисто, це означає, що весна добігає кінця, а літо вже на порозі. Якщо ж спів чути ще на голі дерева — очікується неврожай фруктів.

Прогноз погоди в Одесі на 15 травня є сприятливим, тож день обіцяє бути приємним, незважаючи на хмарність. За останні 130 років найвища температура цього дня в місті сягала +29°C (у 1969 році), а найнижча — 0°C (у 1896 році).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Одесі: перелік цікавих вакансій, де можна заробити 32 тисячі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання гречки в Одесі: з цінами відбуваються постійні гойдалки, скільки тепер коштує популярна каша.