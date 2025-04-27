Подорожчання проїзду в Одеській області сталося в квітні, проте зачепило воно окремі населені пункти.

Відбулося вибіркове подорожчання проїзду в Одеській області — зміни торкнулися лише окремих населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Найбільше це помітно на маршрутах Одеса – Південний, які обслуговує перевізник ТОВ «Північ Транс». Зокрема, вартість поїздки на автобусах №67 та №68 зросла на 20 гривень — тепер квиток коштує 70 грн.

Таке рішення викликало хвилю обурення серед пасажирів, для яких ці поїздки є щоденною необхідністю. Місцеві мешканці нарікають: навіть незначне здорожчання суттєво б'є по бюджету.

Подорожчання також зафіксовано в Ізмаїлі — вартість проїзду в міських маршрутках зросла з 15 до 20 гривень, що вписується в загальну тенденцію до зростання вартості транспорту в регіоні.

До всього іншого подорожчання проїзду в Одеській області сталося в Чорноморську. Зокрема, відбулося підвищення тарифів на проїзд в автобусах №1, №4 та №15. Нові ціни становитимуть:

у межах Чорноморська — 18 грн,

до Олександрівки — 20 грн,

до Малодолинського — 21.

У самій Одесі ціни на проїзд у міському транспорті підвищили ще на початку 2025 року. Наразі разова поїздка в електротранспорті (трамвай, тролейбус) коштує 15 гривень. Водночас пільги для школярів та студентів залишаються чинними.

Варто також зазначити, що за даними Мінфіну у області одні з найбільших цін за проїзд по Україні.

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