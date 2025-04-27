Удорожание проезда в Одесской области произошло в апреле, однако задело оно отдельные населенные пункты.

Произошло выборочное удорожание проезда в Одесской области — изменения коснулись лишь отдельных населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Наибольшее это заметно на маршрутах Одесса – Южный, обслуживаемых перевозчиком ООО «Север Транс». В частности, стоимость поездки на автобусах №67 и №68 выросла на 20 гривен – теперь билет стоит 70 грн.

Такое решение вызвало возмущение среди пассажиров, для которых эти поездки являются ежедневной необходимостью. Местные жители сетуют: даже незначительное удорожание существенно бьет по бюджету.

Подорожание также зафиксировано в Измаиле – стоимость перевозки в городских маршрутках выросла с 15 до 20 гривен, что вписывается в общую тенденцию роста стоимости транспорта в регионе.

Ко всему прочему подорожание проезда в Одесской области произошло в Черноморске. В частности, произошло повышение тарифов на перевозки в автобусах №1, №4 и №15. Новые цены составят:

в пределах Черноморска - 18 грн,

до Александровки - 20 грн,

до Малодолынского - 21.

В Одессе цены на проезд в городском транспорте повысили еще в начале 2025 года. Разовая поездка в электротранспорте (трамвай, троллейбус) стоит 15 гривен. В то же время, льготы для школьников и студентов остаются в силе.

Следует также отметить, что по данным Минфина в области одни из самых больших цен за перевозки по Украине.

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