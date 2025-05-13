Продовжують діяти різні види надбавок до пенсій, і вже найближчим часом частина пенсіонерів в Одесі зможе отримати підвищені виплати, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що саме передбачено.
Вікові доплати
Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонери отримують доплати після досягнення певного віку:
- 70 років — 300 гривень;
- 75 років — 456 грн;
- 80 років — 570 грн.
Нарахування розпочинається з місяця, що настає після дня народження. Наприклад, у травні її отримають в Одесы ті, хто святкував ювілей у квітні.
Перша виплата може бути частковою, оскільки обчислюється пропорційно кількості днів у місяці після дня народження. Оформлення не потрібне — доплата нараховується автоматично, на основі даних ПФУ.
Надбавка до пенсії у 2025 році для Почесних донорів
Громадяни, які безоплатно здали 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми, отримують статус Почесного донора України. У 2025 році їм призначається щомісячна доплата до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
На сьогодні ця сума становить 302,80 грн (прожитковий мінімум — 3 028 грн).
Для пенсіонерів, які потребують догляду
Також у 2025 році в Одесі передбачена щомісячна допомога в розмірі 944 гривень для осіб віком від 80 років, які мають потребу в постійному догляді.
Але така виплата надається лише за дотримання таких умов:
- вік — 80 і більше;
- пенсія — за віком (а не по інвалідності);
- особа проживає самостійно, без родичів чи опікунів;
- наявний медичний висновок ЛКК, що підтверджує потребу в догляді.
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