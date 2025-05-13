Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонери отримують надбавки до пенсії у 2025 році.

Продовжують діяти різні види надбавок до пенсій, і вже найближчим часом частина пенсіонерів в Одесі зможе отримати підвищені виплати, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що саме передбачено.

Вікові доплати

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонери отримують доплати після досягнення певного віку:

70 років — 300 гривень;

— 300 гривень; 75 років — 456 грн;

— 456 грн; 80 років — 570 грн.

Нарахування розпочинається з місяця, що настає після дня народження. Наприклад, у травні її отримають в Одесы ті, хто святкував ювілей у квітні.

Перша виплата може бути частковою, оскільки обчислюється пропорційно кількості днів у місяці після дня народження. Оформлення не потрібне — доплата нараховується автоматично, на основі даних ПФУ.

Надбавка до пенсії у 2025 році для Почесних донорів

Громадяни, які безоплатно здали 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми, отримують статус Почесного донора України. У 2025 році їм призначається щомісячна доплата до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

На сьогодні ця сума становить 302,80 грн (прожитковий мінімум — 3 028 грн).

Для пенсіонерів, які потребують догляду

Також у 2025 році в Одесі передбачена щомісячна допомога в розмірі 944 гривень для осіб віком від 80 років, які мають потребу в постійному догляді.

Але така виплата надається лише за дотримання таких умов:

вік — 80 і більше ;

; пенсія — за віком (а не по інвалідності);

(а не по інвалідності); особа проживає самостійно , без родичів чи опікунів;

, без родичів чи опікунів; наявний медичний висновок ЛКК, що підтверджує потребу в догляді.

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