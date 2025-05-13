Продолжают действовать разные виды надбавок к пенсиям, и уже в ближайшее время часть пенсионеров в Одессе сможет получить повышенные выплаты, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что именно предусмотрено.
Возрастные доплаты
Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионеры получают доплаты после достижения определенного возраста:
- 70 лет - 300 гривен;
- 75 лет - 456 грн;
- 80 лет - 570 грн.
Начисление начинается с месяца, наступающего после дня рождения. К примеру, в мае ее получат в Одессе те, кто праздновал юбилей в апреле.
Первая выплата может быть частичной, поскольку исчисляется пропорционально количеству дней в месяце после дня рождения. Оформление не требуется – доплата начисляется автоматически на основе данных ПФУ.
Надбавка к пенсии в 2025 году для Почетных доноров
Граждане, безвозмездно сдавшие 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы, получают статус Почетного донора Украины . В 2025 году им назначается ежемесячная доплата к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.
На сегодняшний день эта сумма составляет 302,80 грн (прожиточный минимум — 3 028 грн).
Для пенсионеров, нуждающимся в уходе
Также в 2025 году в Одессе предусмотрена ежемесячная помощь в размере 944 гривен для лиц в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе.
Но такая выплата предоставляется только при соблюдении следующих условий:
- возраст - 80 и более;
- выплата – по возрасту (а не по инвалидности);
- лицо проживает самостоятельно, без родственников или опекунов;
- имеющееся медицинское заключение ЛКК, подтверждающее потребность в уходе.
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