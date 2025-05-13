Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионеры получают надбавки к пенсии в 2025 году.

Продолжают действовать разные виды надбавок к пенсиям, и уже в ближайшее время часть пенсионеров в Одессе сможет получить повышенные выплаты, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что именно предусмотрено.

Возрастные доплаты

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионеры получают доплаты после достижения определенного возраста:

70 лет - 300 гривен;

- 300 гривен; 75 лет - 456 грн;

- 456 грн; 80 лет - 570 грн.

Начисление начинается с месяца, наступающего после дня рождения. К примеру, в мае ее получат в Одессе те, кто праздновал юбилей в апреле.

Первая выплата может быть частичной, поскольку исчисляется пропорционально количеству дней в месяце после дня рождения. Оформление не требуется – доплата начисляется автоматически на основе данных ПФУ.

Надбавка к пенсии в 2025 году для Почетных доноров

Граждане, безвозмездно сдавшие 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы, получают статус Почетного донора Украины . В 2025 году им назначается ежемесячная доплата к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

На сегодняшний день эта сумма составляет 302,80 грн (прожиточный минимум — 3 028 грн).

Для пенсионеров, нуждающимся в уходе

Также в 2025 году в Одессе предусмотрена ежемесячная помощь в размере 944 гривен для лиц в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе.

Но такая выплата предоставляется только при соблюдении следующих условий:

возраст - 80 и более ;

; выплата – по возрасту (а не по инвалидности);

(а не по инвалидности); лицо проживает самостоятельно , без родственников или опекунов;

, без родственников или опекунов; имеющееся медицинское заключение ЛКК, подтверждающее потребность в уходе.

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