Робота для пенсіонерів в Одесі знайдеться на різних посадаіх, які можуть зацікавити.

Робота для пенсіонерів в Одесі є різна, можна обрати будь-яку вакансію, багато компаній готові платити гідну зарплату та надають хороші умови, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька актуальних вакансій.

Наприклад, робота для пенсіонерів в Одесі пропонується для слюсарів. У зв’язку з розширенням виробництва шукають кваліфікованого слюсаря-інструментальника для роботи з прес-формами.

На посаді потрібно буде займатися ремонтом та обслуговуванням прес-форм, досліджувати та впроваджувати нові технології, контролювати якість.

Головні вимоги до кандидата - це досвід на аналогічній посаді, робочі навички на фрезерних, токарних та шліфувальних верстатах, вміння читати креслення. Роботодавець обіцяє конкурентну заробітну плату (на випробувальний на руки — 32000, після рост до 38000, можливе подальше зростання).

До того ж, робота для пенсіонерів в Одесі знайдеться для пекарів в «Сільпо». Роботодавець готовий платити 31 300 – 32 700 грн - все з алежить від кількості відпрацьованих годин, враховуючи податки.

Компанія також обіцяє можливий індивідуальний розклад з урахуванням ваших побажань та потреб бізнесу. Крім того співробітникам надаються спеціальні знижки в Fozzy Group та знижки на продукцію власного виробництва — кулінарія, випічка, десерти, чай і кава.

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