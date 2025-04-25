Работа для пенсионеров в Одессе найдется на разных должностях, которые могут заинтересовать.

Работа для пенсионеров в Одессе разная, можно выбрать любую вакансию, многие компании готовы платить достойную зарплату и предоставляют хорошие условия, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько актуальных вакансий.

К примеру, работа для пенсионеров в Одессе предлагается для слесарей. В связи с расширением производства ищут квалифицированного слесаря-инструментальщика для труда с пресс-формами.

В должности нужно будет заниматься ремонтом и обслуживанием пресс-форм, исследовать и внедрять новые технологии, контролировать качество.

Главные требования к кандидату – это опыт на аналогичной должности, рабочие навыки на фрезерных, токарных и шлифовальных станках, умение читать чертежи. Работодатель обещает конкурентную заработную плату (на испытательный на руки — 32000, после роста до 38000, возможен дальнейший рост).

К тому же, работа для пенсионеров в Одессе найдется для пекарей в «Сильпо». Работодатель готов платить 31 300 – 32 700 грн – все с ножит от количества отработанных часов, учитывая налоги.

Компания также обещает возможное индивидуальное расписание с учетом ваших пожеланий и потребностей бизнеса. Кроме того, сотрудникам предоставляются специальные скидки в Fozzy Group и скидки на продукцию собственного производства — кулинария, выпечка, десерты, чай и кофе.

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