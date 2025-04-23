У 2025 році туристи, які планують відпочинок в Одесі, можуть зіткнутися зі значним зростанням вартості проживання, передає Politeka.
Така тенденція пов’язана з поступовим відновленням туристичного ринку міста після тривалого спаду, викликаного повномасштабною війною.
За аналітикою HotelMatrix, Одеса має потенціал стати не лише сезонним, а й рентабельним туристичним напрямком протягом усього року.
Для цього місцеві готелі повинні вдосконалити свої ціноутворення та стратегії управління попитом.
Показники літа 2024 року показали позитивну динаміку:
Заповнюваність номерів (Occupancy) зросла з 26% до 34%
Середня ціна за номер (ADR) – з 1987 до 2177 грн (+9,5%)
Дохід з номера (RevPAR) – з 522 до 759 грн (+45,4%).
Чому ціни можуть злетіти?
Низький попит у міжсезоння: у зимово-весняні місяці готелі майже порожні, що змушує власників компенсувати втрати влітку.
Недосконала ціноутворювальна стратегія: ціни піднімаються не пропорційно до попиту, через що готелі втрачають частину потенційного прибутку.
Конкуренція з іншими регіонами: у Києві та західній Україні готельна інфраструктура краще адаптувалася до поточних умов, що створює додатковий тиск на одеський ринок.
Якщо ви плануєте відпочинок улітку 2025 року, варто:
бронювати житло заздалегідь;
порівнювати ціни з іншими популярними курортами;
звертати увагу на знижки за раннє бронювання.
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