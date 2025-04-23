Отдых в Одессе в 2025 году, украинцам рассказали, почему цены летом могут возрасти.

В 2025 году туристы, планирующие отдых в Одессе, могут столкнуться со значительным ростом стоимости проживания, передает Politeka.

Такая тенденция связана с постепенным восстановлением туристического рынка города после продолжительного спада, вызванного полномасштабной войной.

По аналитике HotelMatrix, Одесса имеет потенциал стать не только сезонным, но и рентабельным туристическим направлением в течение всего года.

Для этого местные гостиницы должны усовершенствовать свои ценообразования и стратегию управления спросом.

Показатели лета 2024 показали положительную динамику:

Заполняемость номеров (Occupancy) выросла с 26% до 34%

Средняя цена за номер (ADR) – с 1987 по 2177 грн (+9,5%)

Доход с номера (RevPAR) – с 522 до 759 грн (+45,4%).

Почему цены могут взлететь?

Низкий спрос в межсезонье: в зимне-весенние месяцы гостиницы почти пустые, что заставляет владельцев компенсировать потери летом.

Несовершенная ценообразующая стратегия: цены поднимаются не пропорционально спросу, из-за чего гостиницы теряют часть потенциальной прибыли.

Конкуренция с другими регионами: в Киеве и в западной Украине гостиничная инфраструктура лучше адаптировалась к текущим условиям, что создает дополнительное давление на одесский рынок.

Если вы планируете отдых летом 2025 года, стоит:

бронировать жилье заранее;

сравнивать цены с другими популярными курортами;

обращать внимание на скидки за раннее бронирование.

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