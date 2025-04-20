Прогноз погоди в Одесі з 21 по 27 квітня, очікується потепління та сонячний тиждень.

Згідно з свіжими прогнозами синоптиків, на тижні з 21 по 27 квітня 2025 року в Одесі очікується плавне потепління та стійка весняна погода, передає Politeka.

Мешканцям міста варто підготуватися до сприятливих, але мінливих погодних умов.

Протягом семи днів температурні показники будуть коливатися від +19°C на початку періоду до +23°C ближче до вихідних. В окремі дні, за ясної погоди, можливе підвищення температури до +24°C.

Найпрохолоднішими днями стануть понеділок та вівторок — 21 та 22 квітня, коли денні значення триматимуться на рівні +19°C.

Найбільш комфортна та сонячна погода очікується у середу та четвер, 23 та 24 числа.

Вітер буде помірним зі швидкістю до 3,3 м/с, що створить відчуття легкої свіжості, не порушуючи загального тепла. Це сприятиме комфортній прогулянковій та вуличній активності.

Упродовж усього тижня опадів не передбачається. Погода буде переважно ясною та сухою, а сонячні дні зроблять цей період приємним для мешканців та гостей міста.

Загалом у країні триває тенденція до весняного потепління. По всій Україні температурний фон піднімається до +23°C, особливо помітно це у південних та західних регіонах.

Синоптики також повідомляють, що атмосферний тиск залишиться підвищеним. Це може призвести до легких погодних коливань, які відчувають метеозалежні люди.

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