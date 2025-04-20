Прогноз погоды в Одессе с 21 по 27 апреля, ожидается потепление и солнечная неделя.

Согласно свежим прогнозам синоптиков, на неделе с 21 по 27 апреля 2025 года в Одессе ожидается плавное потепление и устойчивая весенняя погода, передает Politeka.

Жителям города стоит подготовиться к благоприятным, но переменчивым погодным условиям.

В течение семи дней температурные показатели будут колебаться от +19°C в начале периода до +23°C ближе к выходным. В отдельные дни, при ясной погоде, возможно повышение температуры до +24°C.

Самыми прохладными днями станут понедельник и вторник — 21 и 22 апреля, когда дневные значения будут держаться на уровне +19°C.

Наиболее комфортная и солнечная погода ожидается в среду и четверг, 23 и 24 числа.

Ветер будет умеренным, со скоростью до 3,3 м/с, что создаст ощущение лёгкой свежести, не нарушая общего тепла. Это будет способствовать комфортной прогулочной и уличной активности.

На протяжении всей недели осадков не предвидится. Погода будет преимущественно ясной и сухой, а солнечные дни сделают этот период приятным для жителей и гостей города.

В целом по стране продолжается тенденция к весеннему потеплению. По всей Украине температурный фон поднимается до +23°C, особенно заметно это в южных и западных регионах.

Синоптики также сообщают, что атмосферное давление останется повышенным. Это может привести к легким погодным колебаниям, ощущаемым метеозависимыми людьми.

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