Сталося відключення води в Одесі 22 березня через аварії на трубопроводах - комунальні працівники вже працюють над усуненням проблем, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Філія «Інфоксводоканал» інформує мешканців міста, а також керівників підприємств і установ про заплановане обмеження водопостачання у зв’язку з проведенням необхідних ремонтних робіт. Тимчасове припинення торкнулося споживачів за наступними адресами:
- Івана і Юрія Лип, 6-26;
- Ак.Філатова, 21-57;
- Євгена Танцюри, 14-22;
- Космонавтів, 12-28;
- Героїв Крут, 11-54;
- І.Рабіна, 1-11.
На цих вулицях обіцяють закінчити аварійні роботи о 17-й годині. Крім цього водопостачання зупинять на вулицях міста:
- Ольгіївська та частково П.Зеленого
Уточнимо, що відключення води в Одесі 22 березня на цих вулицях планують закінчити о 18 годині.
Підкреслимо, для мешканців міста працює 18 бюветів, які доступні щодня з 08:00 до 18:00, а деякі – до 20:00. Адреси бюветів:
- Київський район: Фонтанська дорога, 16; Адміральський проспект, 31; Дача Ковалевського, 150; проспект Небесної Сотні, 14.
- Приморський район: Старобазарний сквер, 3; проспект Гагаріна, 33; Академічна, 11, 2, 30; Ольгіївська, 37; Старопортофранківська, 105.
- Хаджибейський район: Космонавтів, 15; Михайлівська площа, 19; Іцхака Рабіна, 1; Дальницька, 25; Інглезі, 1.
- Пересипський район: Кримська, 71; Курорт Куяльник, 4.
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