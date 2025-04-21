Якщо ви потребуєте грошової допомоги для пенсіонерів в Одесі, то є програма, якою ви можете скористатися.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі доступна для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місті або області, повідомляє Politeka.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» відкрито реєстрацію на отримання фінансової підтримки для оренди. Програма також передбачає компенсацію витрат на комунальні послуги строком до шести місяців. Родини самостійно обирають домівку, а протягом усього періоду з ними працюватимуть кейс-менеджери, які допоможуть адаптуватися до нової громади.

Подати заявку можуть особи, що відповідають таким умовам: проживання в місцях колективного перебування, загроза виселення з орендованого житла, офіційна реєстрація як ВПО з серпня 2024 року або належність до вразливих категорій (наприклад, постраждалі від насильства). Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі також надається тим, хто має обмежений дохід та потребує соціальної підтримки.

Щоб подати заявку, потрібно заповнити Google-форму, після чого з вами зв’яжеться представник Карітас для проходження співбесіди. Необхідні документи включають паспорт, ІПН, довідку ВПО, договір оренди та документ про вразливість (за наявності).

Програма реалізується за підтримки UNHCR у співпраці з Caritas Ukraine. Телефон гарячої лінії: 0 800 336 734.

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