Если вы нуждаетесь в денежной помощи для пенсионеров в Одессе, то есть программа, которой вы можете воспользоваться.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе доступно для внутренне перемещенных лиц, проживающих в городе или области, сообщает Politeka.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» открыта регистрация на получение финансовой поддержки для аренды. Программа также предусматривает компенсацию расходов на коммунальные услуги на срок до шести месяцев. Семьи самостоятельно выбирают дом, а в течение всего периода с ними будут работать кейс-менеджеры, которые помогут адаптироваться к новой общине.

Подать заявку могут лица, отвечающие следующим условиям: проживание в местах коллективного пребывания, угроза выселения с арендуемого жилья, официальная регистрация как ВПЛ с августа 2024 года или принадлежность к уязвимым категориям (например, пострадавшие от насилия). Денежная помощь для пенсионеров в Одессе также предоставляется тем, кто имеет ограниченный доход и нуждается в социальной поддержке.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму Google, после чего с вами свяжется представитель Каритас для прохождения собеседования. Необходимые документы включают паспорт, ИНН, справку ВПЛ, договор аренды и документ об уязвимости (при наличии).

Программа реализуется при поддержке UNHCR в сотрудничестве с Caritas Ukraine. Телефон горячей линии: 0800336734.

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