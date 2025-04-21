Ціни на квартири в Одесі у квітні 2025 року продовжують зростати на фоні стабільного попиту та обмеженої пропозиції.

Ціни на квартири в Одесі навесні 2025 року демонструють стабільне зростання як на первинному, так і на вторинному ринках, повідомляє Politeka.

Станом на квітень, середня вартість квадратного метра в новобудовах становить близько $1,012, а на вторинному ринку — приблизно $906. Найдорожче житло пропонують у Приморському районі, де ціна за квадрат сягає $1,302. У Київському районі вартість трохи нижча — $1,088, тоді як у Пересипському можна знайти варіанти за $822.

Ціни суттєво різняться залежно від розміру. Наприклад, середня вартість однокімнатного житла у Приморському районі складає близько $47,000, тоді як аналогічна квартира у Пересипському обійдеться всього в $26,000. У новобудовах середня вартість однокімнатного варіанту перевищує 2,2 млн грн, а трикімнатні можуть коштувати понад 7,4 млн грн.

Попит на якісну нерухомість в місті залишається високим, що продовжує стимулювати ріст розцінок. Ціни на квартири в Одесі, за прогнозами експертів, зберігатимуть висхідну динаміку впродовж усього 2025 року через обмежену пропозицію, активне будівництво та міграційні процеси.

Водночас рієлтори зазначають, що покупці дедалі частіше звертають увагу на енергоефективність та безпекові характеристики житла. Через це особливо затребуваними залишаються домівки в сучасних ЖК із генераторами, укриттями та власною інфраструктурою.

Джерело: olx