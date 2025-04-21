Цены на квартиры в Одессе в апреле 2025 продолжают расти на фоне стабильного спроса и ограниченного предложения.

Цены на квартиры в Одессе весной 2025 демонстрируют стабильный рост как на первичном, так и на вторичном рынках, сообщает Politeka.

По состоянию на апрель средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет около $1,012, а на вторичном рынке — примерно $906. Самое дорогое жилье предлагают в Приморском районе, где цена за квадрат достигает $1,302. В Киевском районе стоимость чуть ниже — $1,088, в то время как в Пересыпском можно найти варианты за $822.

Цены существенно различаются в зависимости от размера. К примеру, средняя стоимость однокомнатного жилья в Приморском районе составляет около $47,000, тогда как аналогичная недвижимость в Пересыпском обойдется всего в $26,000. В новостройках средняя стоимость однокомнатного варианта превышает 2,2 млн. грн., а трехкомнатные могут стоить более 7,4 млн. грн.

Спрос на качественную недвижимость в городе остается высоким, что продолжает стимулировать рост расценок. Цены на квартиры в Одессе, по прогнозам экспертов, будут сохранять восходящую динамику на протяжении всего 2025 года из-за ограниченного предложения, активного строительства и миграционных процессов.

В то же время риелторы отмечают, что покупатели все чаще обращают внимание на энергоэффективность и характеристики жилья. Поэтому особенно востребованными остаются дома в современных ЖК с генераторами, укрытиями и собственной инфраструктурой.

Источник:olx