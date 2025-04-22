Произошло отключение воды в Одессе 22 марта из-за аварий на трубопроводах – коммунальные работники уже работают над устранением проблем, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Филиал «Инфоксводоканал» информирует жителей города, а также руководителей предприятий и учреждений о планируемом ограничении водоснабжения в связи с проведением необходимых ремонтных работ. Временное прекращение коснулось потребителей по следующим адресам:
- Ивана и Юрия Лип, 6-26;
- Ак.Филатова, 21-57;
- Евгения Танцуры, 14-22;
- Космонавтов, 12–28;
- Героев Крут, 11-54;
- И. Рабин, 1-11.
На этих улицах обещают закончить аварийные работы в 17 часов. Кроме этого водоснабжение остановят на улицах города:
- Ольгиевская и частично П.Зеленого
Уточним, что отключение воды в Одессе 22 марта на этих улицах планируют окончить в 18 часов.
Подчеркнем, для жителей города работает 18 бюветов, доступных ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00. Адреса бюветов:
- Киевский район: Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31;
- Приморский район: Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105.
- Хаджибейский район: Космонавтов, 15, Михайловская площадь, 19;
- Пересыпский район: Крымская, 71; Курорт Куяльник, 4
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