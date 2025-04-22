Отключение воды в Одессе 22 марта носит лишь временный характер, однако важно знать, когда снимут ограничения.

Произошло отключение воды в Одессе 22 марта из-за аварий на трубопроводах – коммунальные работники уже работают над устранением проблем, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Филиал «Инфоксводоканал» информирует жителей города, а также руководителей предприятий и учреждений о планируемом ограничении водоснабжения в связи с проведением необходимых ремонтных работ. Временное прекращение коснулось потребителей по следующим адресам:



Ивана и Юрия Лип, 6-26;

Ак.Филатова, 21-57;

Евгения Танцуры, 14-22;

Космонавтов, 12–28;

Героев Крут, 11-54;

И. Рабин, 1-11.

На этих улицах обещают закончить аварийные работы в 17 часов. Кроме этого водоснабжение остановят на улицах города:

Ольгиевская и частично П.Зеленого

Уточним, что отключение воды в Одессе 22 марта на этих улицах планируют окончить в 18 часов.

Подчеркнем, для жителей города работает 18 бюветов, доступных ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00. Адреса бюветов:

Киевский район : Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31;

: Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Приморский район : Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105.

: Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105. Хаджибейский район : Космонавтов, 15, Михайловская площадь, 19;

: Космонавтов, 15, Михайловская площадь, 19; Пересыпский район: Крымская, 71; Курорт Куяльник, 4

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.