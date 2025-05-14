Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Одессе на 15 мая и поведали все детали.

Прогноз погоды в Одессе на 15 мая сулит теплый день с незначительным усилением ветра и без осадков, сообщает Politeka.

В четверг, 15 мая, в Одессе утро начнется с облачного неба, и сплошная облачность сохранится к вечеру, хотя поближе к закату небо начнет проясняться. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +10…+11°C, а днем ​​прогреется до комфортных +18°C. Ветер будет умеренным – от 2 до 6,7 м/с, с максимальными порывами после обеда. Атмосферное давление будет оставаться стабильным в течение всего дня – 755 мм рт. ст. Влажность будет колебаться от 87% в утренние часы до 62% днем ​​и снова поднимется до 76% ближе к вечеру.

Высокая влажность опасна тем, что затрудняет терморегуляцию организма, повышает риск перегрева, способствует развитию плесени, аллергии и ухудшению самочувствия, особенно у людей с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями.

В течение дня осадки не ожидаются, поэтому жители и гости города смогут смело планировать прогулки на свежем воздухе.

По народному календарю, 15 мая считается "Соловьиным днем" — именно в этот день начинают петь соловьи. Если они поют громко и заливисто, это значит, что весна подходит к концу, а лето уже на пороге. Если же пение слышно еще на голые деревья — ожидается неурожай фруктов.

Прогноз погоды в Одессе на 15 мая благоприятный, поэтому день обещает быть приятным, несмотря на облачность. За последние 130 лет самая высокая температура этого дня в городе достигала +29°C (в 1969 году), а самая низкая – 0°C (в 1896 году).

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