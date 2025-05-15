Подорожчання продуктів в травні в Харківській області вже позначилося на фінансовому становищі жителів.

Подорожчання продуктів в травні в Харківській області торкнулося багатьох товарів першої необхідності — від бакалії до овочів та молочних виробів, повідомляє Politeka.

Як інформує портал Мінфін, згідно з оновленими цінниками торговельних мереж, зросла середня вартість круп, овочів, масла та молока, що напряму впливає на щоденні витрати населення.

Так, середня ціна на гречку становить 34,10 грн за кілограм, що майже не змінилось у порівнянні з квітнем (34,20), але зросла в окремих мережах — у Megamarket гречка коштує 43,20 гривні. Значне зростання зафіксоване на рис: довгий пропарений подорожчав до 68,13 за кілограм, у квітні ціна була 65,32. Рис круглий зріс із 72,17 гривні до 79,30.

Ціни на молочні продукти також збільшилися. Масло Селянське зараз коштує в середньому 116,95 грн (раніше – 117,25), а Яготинське — 106,45 (було 104,72). Молоко Яготинське 2,6% подорожчало з 52,91 до 57,35. Це помітно навіть у невеликій упаковці 900 мл.

Овочі суттєво додали в ціннику. Картопля молода виросла з 42,60 гривні у квітні до 117,20 за кілограм у травні, капуста молода — з 85,76 до 76,50, білокачанна — з 54,75 до 72,50. Також зросла ціна на хліб пшеничний нарізний: 43,65 грн цього місяця проти 41,53 у квітні.

Подорожчання продуктів в травні в Харківській області підтверджує загальну тенденцію зростання вартості життя, і громадянам варто уважно стежити за змінами у розцінках, плануючи свої витрати.

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