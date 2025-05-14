Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати за зручним графыком

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові роздаються громадською організацією, проте варто знати, що це не вся допомога, яку надають, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла громадська організація «Січ Харків».

Повідомляється, що у місті продовжують надавати гуманітарну допомогу переселенцям, родинам військовослужбовців та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Хто може скористатися допомогою:

родини військових;

внутрішньо переміщені особи з довідкою ВПО, виданою в Харкові;

мешканці, які потребують речей першої необхідності для дітей або дорослих.

самотні люди похилого віку.

На базі волонтерського хабу можна отримати, зокрема рис, овочеве пюре, соки. Також доступні дитячі іграшки, сезонний одяг та взуття.

Графік роботи хабу: понеділок, середа, п’ятниця — з 12:00 до 15:00.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати за адресою: вул. Євгена Котляра, 14 — зручне розташування поблизу метро та залізничного вокзалу дозволяє легко дістатися до хабу навіть тим, хто прибув здалеку.

Підкреслимо, оперативну інформацію про роботу хабу, графік видачі допомоги та оновлення можна знайти на офіційній Instagram-сторінці ГО «Січ Харків».

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