Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить по удобному графику.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове раздаются общественной организацией, однако стоит знать, что это не вся помощь, которую оказывают, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала общественная организация «Сич».

Сообщается, что в городе продолжают оказывать гуманитарную помощь переселенцам, семьям военнослужащих и оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кто и каки образом может воспользоваться помощью:

семьи военных;

внутренне перемещенные лица со справкой ВПЛ, выданной в городе;

жители, нуждающиеся в вещах первой необходимости для детей или взрослых.

одинокие пожилые люди.

На базе волонтерского хаба можно получить, в частности, рис, овощное пюре, соки. Также доступны детские игрушки, сезонная одежда и обувь.

График работы хаба: понедельник, среда, пятница – с 12:00 до 15:00.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить по адресу: ул. Евгения Котляра, 14 — удобное расположение вблизи метро и железнодорожного вокзала позволяет легко добраться до хаба даже прибывшим издалека.

Подчеркнем, оперативную информацию о работе хаба, графике выдачи помощи и обновлении можно найти на официальной Instagram-странице ОО «Сич Харьков».

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