Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове раздаются общественной организацией, однако стоит знать, что это не вся помощь, которую оказывают, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказала общественная организация «Сич».
Сообщается, что в городе продолжают оказывать гуманитарную помощь переселенцам, семьям военнослужащих и оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Кто и каки образом может воспользоваться помощью:
- семьи военных;
- внутренне перемещенные лица со справкой ВПЛ, выданной в городе;
- жители, нуждающиеся в вещах первой необходимости для детей или взрослых.
- одинокие пожилые люди.
На базе волонтерского хаба можно получить, в частности, рис, овощное пюре, соки. Также доступны детские игрушки, сезонная одежда и обувь.
График работы хаба: понедельник, среда, пятница – с 12:00 до 15:00.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить по адресу: ул. Евгения Котляра, 14 — удобное расположение вблизи метро и железнодорожного вокзала позволяет легко добраться до хаба даже прибывшим издалека.
Подчеркнем, оперативную информацию о работе хаба, графике выдачи помощи и обновлении можно найти на официальной Instagram-странице ОО «Сич Харьков».
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