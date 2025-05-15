Подорожание продуктов в мае в Харьковской области уже сказалось на финансовом положении жителей.

Подорожание продуктов в мае в Харьковской области затронуло многие товары первой необходимости — от бакалеи до овощей и молочных изделий, сообщает Politeka.

Как сообщает портал Минфин , согласно обновленным ценникам торговых сетей, возросла средняя стоимость круп, овощей, масла и молока, что напрямую влияет на ежедневные расходы населения.

Так, средняя цена на гречку составляет 34,10 грн за килограмм, что почти не изменилось по сравнению с апрелем (34,20), но выросла в отдельных сетях – в Megamarket гречка стоит 43,20 гривны. Значительный рост зафиксирован на рисе: длинный пропаренный подорожал до 68,13 за килограмм, в апреле цена была 65,32. Рис круглый вырос с 72,17 гривны до 79,30.

Цены на молочные продукты тоже увеличились. Масло Крестьянское сейчас стоит в среднем 116,95 грн (ранее – 117,25), а Яготинское – 106,45 (было 104,72). Молоко Яготинское 2,6% подорожало с 52,91 до 57,35. Это видно даже в небольшой упаковке 900 мл.

Овощи существенно прибавили в ценнике. Картофель молодой вырос с 42,60 гривны в апреле до 117,20 за килограмм в мае, капуста молодая — с 85,76 до 76,50, белокочанная — с 54,75 до 72,50. Также выросла цена на хлеб пшеничный нарезной: 43,65 грн в этом месяце против 41,53 в апреле.

Подорожание продуктов в мае в Харьковской области подтверждает общую тенденцию роста стоимости жизни и гражданам следует внимательно следить за изменениями в расценках, планируя свои расходы.

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