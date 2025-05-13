Оголошено про локальні графіки відключення світла для Харкова та області на середу, 14 травня 2025 року.

Енергетики попередили, що в Харківській області 14 травня 2025 року знову будуть застосовуватися певні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зазначимо, наразі мова не йде про запровадження стабілізаційних чи аварійних графіків відключення світла на 14 травня, а лише про локальні, повʼязані з проведенням ремонтних або профілактичних робіт у мережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні.

Зокрема повідомляється, що 14 травня 2025 року графіки відключення світла діятимуть у межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. У період приблизно з 9 до 16 години без електроенергії залишиться частина мешканців міста Люботин по вулицях Дачна та Локомотивна.

Загалом в Україні наразі рівень енергоспоживання дещо знизився. В "Укренерго" це повʼязують із покращенням погодних умов – завдяки проясненню побутові сонячні електростанції можуть ефективно працювати та розвантажувати загальну мережу, повідомляє Politeka.

Поки сонячні електростанції ефективно працюють, енергетики просять українців за можливості перенести активне енергоспоживання на денні години та використовувати потужні електроприлади в період із 10:00 до 16:00.

Що стосується інших планових знеструмлень в Харкові та області, то за актуальною інформацією стежте на сторінці обленерго, а також своєї територіальної громади.

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