Які графіки відключення світла запроваджуються в Харкові та області на наступному тижні – з 12 по 18 травня 2025 року.

І в самому Харкові, і по області на наступному тижні – з 12 по 18 травня 2025 року, діятимуть нові локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У понеділок, 12 травня, графіки відключення світла зокрема діятимуть у межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. Через це з приблизно з 9 до 16 години без електроенергії частково залишаться мешканці селища Манченки по вулицях Залізнична, Руслана Шимона, Івана Богуна, провулках Козацький, Коцюбинського.

У облцентрі на наступному тижні також плануються тимчасові знеструмлення, пише Politeka. Як повідомили в обленерго, з метою проведення ремонтних робіт у четвер і пʼятницю, 15 та 16 травня 2025 року, в період із 8:00 до 19:00 графіки відключення світла діятимуть у частині Харкова.

Обмеження торкнуться мешканців будинців по вулицях Амосова, Благодатна, Велозаводська, Єдності, Естонська, Карпатська, Литовська, Салтівське Шосе, Сонячна, Соловʼїна, просперту Тракторобудівників, проїздах Карпатський і 1-й Карпатський.

Інформація щодо планових знеструмлень у регіоні ще буде оновлюватися, за актуальними даними стежте на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) та своєї територіальної громади.

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