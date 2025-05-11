Какие графики отключения света вводятся в Харькове и области на следующей неделе – с 12 по 18 мая 2025 года.

И в самом Харькове, и по области на следующей неделе – с 12 по 18 мая 2025 года, будут действовать новые локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В понедельник, 12 мая, графики отключения света, в частности, будут действовать в пределах Люботинской городской территориальной общины в Харьковской области. Поэтому с примерно с 9 до 16 часов без электроэнергии частично останутся жители поселка Манченко по улицам Железнодорожная, Руслана Шимона, Ивана Богуна, переулках Казацкий, Коцюбинского.

В облцентре на следующей неделе также планируется временное обесточивание, пишет Politeka. Как сообщили в облэнерго, с целью проведения ремонтных работ в четверг и пятницу, 15 и 16 мая 2025 года, в период с 8.00 до 19.00 графики отключения света будут действовать в части Харькова.

Ограничения коснутся жителей домов по улицам Амосова, Благодатная, Велозаводская, Единства, Эстонская, Карпатская, Литовская, Салтовское Шоссе, Солнечная, Соловьиная, проспекту Тракторостроителей, проездах Карпатский и 1-й Карпатский.

Информация о плановых обесточениях в регионе еще будет обновляться, за актуальными данными следите на страницах оператора системы распределения (облэнерго) и своей территориальной общества.

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