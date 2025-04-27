Містянам показали графік відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Харкові, щоб вони могли підготуватися до незручностей.

Відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Харкові принесе дискомфорт багатьом місцевим мешканцям, повідомляє Politeka.

Процедура торкнеться одразу кількох вулиць та будинків, переважно через пошкодження внутрішньобудинкових систем або необхідність усунення дефектів у комунікаціях.

У більшості випадків відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Харкові вже стартувало з 22 та 23 числа і триватиме щонайменше до кінця місяця, частково зачіпаючи перші дні наступного. У деяких будинках проблеми виникли через протікання у квартирах, відсутність доступу до технічних приміщень, а також через дефекти у стояках або теплопостачальних вузлах.

Тому мешканці деяких адрес тимчасово терпітимуть незручноті. Йдеться про проспект Аерокосмічний, проспект Перемоги, вулиці Миру, Познанська, Гарібальді, Ахсарова, Верстатобудівна, а також набережна Гімназійна та Ощєпкова. Серед причин називають як планові ремонтні роботи, так і аварійні ситуації, які потребують негайного втручання.

У деяких будинках з крану нічого не литиметься одразу в вкількох під’їздах або цілій низці квартир. Наприклад, на проспекті Перемоги мешканцям одного з будинків довелося тимчасово обійтися без гарячої води через залиття квартири, а в іншому випадку через порив у перекритті. На Двадцять Третього Серпня проблема взагалі затягнулася через відсутність доступу до квартири, де стався дефект.

Щоб дізнатися, чи потрапив ваш будинок до переліку, достатньо зайти на сайт місцевих комунальних служб.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, що Тариф на воду підвищили, але не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.