Горожанам показали график отключения воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове, чтобы они могли подготовиться к неудобствам.

Отключение воды в неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове принесет дискомфорт многим местным жителям, сообщает Politeka.

Процедура затронет сразу несколько улиц и домов, преимущественно из-за повреждений внутридомовых систем или необходимости устранения дефектов в коммуникациях.

В большинстве случаев отключение воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове уже стартовало с 22 и 23 числа и продлится по меньшей мере до конца месяца, частично затрагивая первые дни следующего. В некоторых домах проблемы возникли из-за протеканий в квартирах, отсутствия доступа к техническим помещениям, а также из-за дефектов в стояках или теплоснабжающих узлах.

Поэтому жители некоторых адресов будут временно испытывать неудобства. Речь идет о Аэрокосмическом проспекте, проспекте Победы, улицах Мира, Познанской, Гарибальде, Ахсарове, Станок, а также набережной Гимназической и Ощепковой. Среди причин называют как плановые ремонтные работы, так и аварийные ситуации, нуждающиеся в немедленном вмешательстве.

В некоторых домах из крана ничего не будет литься сразу в нескольких подъездах или ряде квартир. Например, на проспекте Победы жильцам одного из домов пришлось временно обойтись без горячей воды из-за заливки квартиры, а в противном случае из-за порыва в перекрытии. На двадцать третьего августа проблема вообще затянулась из-за отсутствия доступа к квартире, где произошел дефект.

Чтобы узнать, попал ли ваш дом в список, достаточно зайти на сайт местных коммунальных служб.

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