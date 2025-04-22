Відключення води в Дніпрі з 22 по 25 квітня торкнеться чималої кількості осіб, але не всіх.

Відключення води в Дніпрі з 22 по 25 квітня відбудеться в Таромському районі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП “Дніпроводоканал”.

У списку на припинення водопостачання дев'ять адрес, а загальний борг за водопостачання становить 61 131 гривню. Ці заходи здійснюються у рамках роботи КП «Дніпроводоканал» по забезпеченню своєчасної сплати за послуги.

Відключення води в Дніпрі з 22 по 25 квітня торкнеться приватного сектору в Новокодацькому районі. Якщо абоненти не можуть сплатити борги вчасно, вони мають можливість укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Для тих, хто зіткнувся з незапланованим зупинкою постачання, рекомендується звернутися до контакт-центру Дніпровської міськради. Номери телефонів для звернень: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

У список адрес потрапили наступні локації: вул. Нова (7 193,49 грн), Одарівська (10 092,34 грн), Привокзальна (10 644,81), Ріжкова (5 142,13), Казкова (4 982,97), пров. Марти Головіної (4 562,94 грн), а також вулиці Металургів (2 582,39), Степана Чарнецького (4 761,96 грн), Ямпольська (11 168,56).

Заборгованість споживачів має бути погашена, щоб і далі бути забезпеченими водопостачанням, або можна скористатися можливістю реструктуризації боргу.

Не зволікайте з вирішенням питання, адже вчасне погашення боргів дозводить уникнути зайвих проблем.

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