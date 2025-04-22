Отключение воды в Днепре с 22 по 25 апреля коснется большого количества человек, но не всех.

Отключение воды в Днепре с 22 по 25 апреля состоится в Таромском районе, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП “Днепропроводоканал”.

В списке на прекращение водоснабжения находится девять адресов, а общий долг за водоснабжение составляет 61131 гривну. Эти мероприятия осуществляются в рамках работы КП «Днепропроводоканал» по обеспечению своевременной оплаты услуг.

Отключение воды в Днепре с 22 по 25 апреля коснется частного сектора в Новокодакском районе. Если абоненты не могут уплатить долги вовремя, они могут заключить договор о реструктуризации задолженности. Для столкнувшихся с незапланированной остановкой снабжения рекомендуется обратиться в контакт-центр Днепровского горсовета. Номера телефонов для обращений: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

В список адресов оказались следующие локации: ул. Новая (7 193,49 грн), Одаривская (10 092,34 грн), Привокзальная (10 644,81), Рожкова (5 142,13), Сказочная (4 982,97), пер. Марты Головиной (4562,94 грн), а также улицы Металлургов (2582,39), Степана Чарнецкого (4761,96 грн), Ямпольская (11168,56).

Задолженность потребителей должна быть погашена, чтобы продолжать быть обеспечены водоснабжением, или можно воспользоваться возможностью реструктуризации долга.

Не медлите с решением вопроса, ведь своевременное погашение долгов позволяет избежать лишних проблем.

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