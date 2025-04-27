Відключення газу на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Харкові можливі, тому місцевим мешканцям варто підготуватися.

Відключення газу на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Харкові поки офіційно не прогнозуються і інформація про вулиці та райони, які залишаться без постачання, поки невідома, повідомляє Politeka.

Відключення газу на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Харкові хоч і не опубліковані, проте варто бути готовими до можливих змін, адже часто аварійні ситуації передбачити неможливо.

Інформація про них може з'явитися буквально за кілька хвилин, або вже після припинення постачання. Місцевим мешканцям у такій ситуації радять моніторити відключення газу на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Харкові. Для цього є кілька офіційних каналів.

Найзручніший і найбільш оперативний шлях - це перевірка сайту КП «Харківгаз», де публікуються всі новини та важлива інформація щодо планових та позапланових ремонтів. Окрім цього, підприємство активно взаємодіє з мешканцями через свої сторінки у соціальних мережах, що дозволяє швидко довести до відома громадян усі зміни.

Не менш важливим є сервіс SMS-інформування. Ця безкоштовна послуга дає можливість отримувати актуальні повідомлення про припинення газопостачання безпосередньо на мобільний телефон. Щоб підключити таку послугу, мешканці міста мають звернутись до абонентських відділів підприємства або зателефонувати на номер 15-33.

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