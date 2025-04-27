Отключение газа на неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове пока официально не прогнозируется и информация об улицах и районах, которые останутся без поставок, пока неизвестна, сообщает Politeka.

Отключения газа на неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове хоть и не опубликованы, однако следует быть готовыми к возможным изменениям, ведь часто аварийные ситуации предусмотреть невозможно.

Информация о них может появиться буквально через несколько минут или уже после прекращения поставки. Местным жителям в такой ситуации советуют мониторить отключение газа на неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове. Для этого есть несколько официальных каналов.

Самый удобный и оперативный путь - это проверка сайта КП «Харьковгаз», где публикуются все новости и важная информация о плановых и внеплановых ремонтах. Кроме этого, предприятие активно взаимодействует с жителями через свои страницы в социальных сетях, что позволяет быстро сообщить гражданам все изменения.

Не менее важен сервис SMS-информирования. Эта бесплатная услуга позволяет получать актуальные сообщения о прекращении газоснабжения непосредственно на мобильный телефон. Чтобы подключить такую ​​услугу, жители города должны обратиться в абонентские отделы предприятия или позвонить по телефону 15-33.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.