Объявлены локальные графики отключения света для Харькова и области на среду, 14 мая 2025 года.

Энергетики предупредили, что в Харьковской области 14 мая 2025 снова будут применяться определенные графики отключения света, пишет Politeka.

Отметим, что речь не идет о введении стабилизационных или аварийных графиков отключения света на 14 мая, а только о локальных, связанных с проведением ремонтных или профилактических работ в сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе.

В частности, сообщается, что 14 мая 2025 года графики отключения света будут действовать в пределах Люботинской городской территориальной общины в Харьковской области. В период примерно с 9 до 16 часов без электроэнергии останется часть жителей города Люботин по улицам Дачная и Локомотивная.

В целом в Украине уровень энергопотребления несколько снизился. В "Укрэнерго" это связывают с улучшением погодных условий – благодаря прояснению бытовые солнечные электростанции могут эффективно работать и разгружать общую сеть, сообщает Politeka.

Пока солнечные электростанции эффективно работают, энергетики просят украинцев по возможности перенести активное энергопотребление на дневные часы и использовать мощные электроприборы в период с 10:00 до 16:00.

Что касается других плановых обесточений в Харькове и области, то за актуальной информацией следите на странице облэнерго, а также своей территориальной общины.

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