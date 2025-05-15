Виплати до Дня Незалежності в Запоріжжі будуть доступні для осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПФУ.

Це стосується ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та осіб, які працюють в спеціальних умовах. У Запоріжжі, як і по всій Україні, механізм не змінюється в порівнянні з минулим роком.

Пенсіонери отримають допомогу разом із пенсією в серпні. Важливо, що для отримання цієї виплати особам пенсійного віку не повинні звертатися додатково – кошти нараховуються автоматично.

Ветерани війни, які проходять службу або працюють та не є пенсіонерами, отримають кошти через рахунки військових частин або організацій, де вони працюють або служать. Важливо, щоб роботодавець подав заяву.

Для тих, хто має право на гроші, але не є пенсіонером і не проходить службу чи не працює, необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Для цього потрібно подати заяву довільної форми, вказавши дані документів, що підтверджують особу, а також номер банківського рахунку та реквізити посвідчення, що дає право на отримання фінансів.

Заяву на отримання виплат до Дня Незалежності в Запоріжжі можна подати особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України або у центрі надання адміністративних послуг. Також можна надіслати її поштою або подати онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Зробити це можна до 1 серпня 2025 року, але термін буде продовжено до 1 жовтня, якщо ви не встигнете.

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