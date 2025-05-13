Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі, то кілька цих варіантів можуть вам підійти.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі пропонують місцеві мешканці, готові надати притулок жінкам, матерям з дітьми та фахівцям окремих професій, повідомляє Politeka.

У місті продовжують надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам, які потребують тимчасового житла. Містяни пропонують варіанти проживання для жінок і матерів з дітьми. Один із таких варіантів — окрема кімната у квартирі, де є всі умови для комфортного життя: інтернет, кондиціонер, пральна машина, персональний комп’ютер, телевізор, а також додаткове ліжко для дитини. Проживання з власником квартири. Зв’язатися можна через Viber або Telegram за номером 066 663 8884.

Ще один варіант — одна або дві кімнати у чотирикімнатній квартирі. Господар готовий надати прихисток жінці з дитиною (або без), в обмін на допомогу по догляду за його 6-річним сином під час відсутності на роботі.

Також у центрі Запоріжжя, в районі Набережної магістралі, безкоштовно здається будинок з трьома кімнатами, зручностями, садом і городом. Власник шукає орендаря серед автослюсарів або майстрів із ремонту холодильного обладнання. Контактна особа — Юрій, звертатися за телефоном 068 0505468.

Ці пропозиції є частиною ініціативи місцевих жителів, спрямованої на підтримку тих, хто втратив дім. Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі — реальний шанс знайти тимчасовий прихисток у складний період.

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