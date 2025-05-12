Безкоштовні продукти для ВПО у Запоріжжі допомагають багатьом людям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО у Запоріжжі надаються завдяки співпраці Всесвітньої продовольчої програми ООН та благодійного фонду "Посмішка ЮА", повідомляє Politeka.

Це вже не перша така акція, і вона вкотре доводить, що системна підтримка для переселенців можлива навіть у надзвичайно складних умовах.

З 12 по 16 травня включно безкоштовні продукти для ВПО у Запоріжжі роздаватимуть у громадах нашої області. Йдеться про населені пункти Комишуваської, Новомиколаївської, Новоолександрівської, Михайлівської, Долинської, Павлівської та Малинівської громад.

Організатори закликають мешканців звертати увагу на повідомлення у соціальних мережах своїх громад, адже там публікується детальна інформація про конкретні локації та графіки видачі. У кожному селі працюватиме окрема точка, і важливо знати, коли саме прибути, щоб отримати допомогу без зайвих черг.

Організатори наголошують, що отримати безкоштовні продукти для ВПО у Запоріжжі можуть саме ті, хто проживає у згаданих громадах. Якщо є сумніви або питання щодо участі у програмі, варто зателефонувати на гарячу лінію благодійного фонду "Посмішка ЮА" за номером 050 460 22 40 або звернутися до операторів Всесвітньої продовольчої програми за телефоном 0 800 600 122.

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