Жителям регіону вже надали графік відключення води у Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 травня, тож декому варто підготуватися.

Відключення води у Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 травня стосуватиметься кількох великих районів міста, повідомляє Politeka.

Причиною стало проведення аварійних робіт на водопроводі, що вимагали термінових заходів для виправлення ситуації. Через це понад 3 тисячі мешканців залишаться без постачання.

Жителі міста терплять незручності ще від 9 числа з 9:30 ранку. Відключення води у Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 травня стосуються 33 багатоповерхівок на кількох вулицях. Ось список адрес: пр. Соборний, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139а, 141, 143, 145, 145в, 147, 166.

А також це вулиця Леоніда Жаботинського, 55, 59, 59а, 63; Патріотична, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а; Центральний, 1б, 3, 3а, 4; Дмитра Донцова, 6, 8, 10, 12. Наразі невідомо, коли ремонт завершиться і місцеві зможуть повернутися до звичних умов.

Окрім цих робіт, у місті відбуваються й інші ремонтні заходи. Так, на Аваліані, 9, тимчасово перекрито холодне водопостачання ще з початку місяця. За попередніми планами, завершити все мають аж до початку червня, тому тут відключення води у Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 травня теж актуальні.

Ще одне перекриття сталося на Олександрівській, 67, де технічні заходи зупинили подачу на будинок. Це було зроблено на вимогу Державної служби з надзвичайних ситуацій, і також передбачено завершення до кінця червня 2025 року.

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