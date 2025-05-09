Робота для пенсіонерів в Запоріжжі знайдеться на різних посадах, де платять гідну зарплату.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі набуває все більшої актуальності на тлі нестачі кадрів, спричиненої війною та виїздом населення за кордон, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного вііку.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі знайдеться на посаді продавця-касира з оплатою праці в розмірі — 15 000 грн на місяць. Графік можна обрати за зручністю: 4/2 або 3/2, з 08:00 до 20:00.

Що входитиме до обов’язків: викладка товарів на полиці; контроль наявності товару та правильності цінників; праця на касі (без досвіду — навчать); підтримка порядку та чистоти на робочому місці.

Це гарна можливість для літніх людей залишатися активними, мати стабільний дохід і працювати в комфортному середовищі.

Крім цього, також пропонується робота для пенсіонерів в Запоріжжі для водіїв пасажирського автобуса.

Вимоги: водійське посвідчення категорії D; Бажане місце проживання — Бабурка або Бородинський район (правий берег міста).

Основні обов’язки: Щоденне перевезення працівників; Обслуговування маршруту: Бабурка — Металургів — Сталеварів — Фестивальна — Пушкіна — Лахті — Іванова — Анголенко — Автовокзал — Південний ринок — кінотеатр "Космос" — автоколона — селище Чкалова — Молочна — Степне.

Графік: понеділок – субота; 1-ша зміна: 5:40 – 7:00; 2-га зміна: 8:30 – 11:00; Виїзд додому: 18:00 – 19:00.

Заробітна плата: 11 000 – 12 000 грн.

Додатковий підробіток (за бажанням): слюсар у гараж; доставка продуктів харчування по місту та області.

Графік: Понеділок – субота, з 11:00 до 18:00. Оплата: до 20 000 грн.

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