Работа для пенсионеров в Запорожье приобретает все большую актуальность на фоне нехватки кадров, вызванной войной и выездом населения за границу, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям почтенного возраста.
Работа для пенсионеров в Запорожье найдется в должности продавца-кассира с оплатой труда в размере 15 000 грн в месяц. График можно выбрать по удобству: 4/2 или 3/2, с 08:00 до 20:00.
Что будет входить в обязанности: выкладка товаров на полки; контроль наличия товара и правильности ценников; труд на кассе (без опыта – научат); поддержание порядка и чистоты на рабочем месте.
Это хорошая возможность для престарелых оставаться активными, иметь стабильный доход и работать в комфортной среде.
Кроме того, также предлагается работа для пенсионеров в Запорожье для водителей пассажирского автобуса.
Требования : водительское удостоверение категории D; Желательное место жительства — Бабурка или Бородинский район (правый берег города).
Основные обязанности : Ежедневная перевозка работников; Обслуживание маршрута: Бабурка - Металлургов - Сталеваров - Фестивальная - Пушкина - Лахти - Иванова - Анголенко - Автовокзал - Южный рынок - кинотеатр "Космос" - автоколонна - поселок Чкалова - Молочная - Степное.
График: понедельник – суббота; 1-е изменение: 5:40 – 7:00; 2-е изменение: 8:30 – 11:00; Выезд на дом: 18:00 – 19:00.
Зарплата: 11 000 – 12 000 грн.
Дополнительная подработка (по желанию): слесарь в гараж;
График: понедельник – суббота, с 11:00 до 18:00. Оплата: до 20000 грн.
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