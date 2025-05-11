Жителям региона уже предоставили график отключения воды в Запорожье на неделю с 12 по 18 мая, поэтому кое-кому стоит подготовиться.

Отключение воды в Запорожье на неделю с 12 по 18 мая будет касаться нескольких крупных районов города, сообщает Politeka.

Причиной стало проведение аварийных работ на водопроводе, требовавших срочных мер по исправлению ситуации. Поэтому более 3 тысяч жителей останутся без поставок.

Жители города испытывают неудобства еще с 9 числа с 9:30 утра. Отключение воды в Запорожье на неделю с 12 по 18 мая касается 33 многоэтажек на нескольких улицах. Вот список адресов: пр. Соборный, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139а, 141, 143, 145, 145в, 147, 166.

А также это улица Леонида Жаботинского, 55, 59, 59а, 63; Патриотическая, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а; Центральный, 1б, 3, 3а, 4; Дмитрия Донцова, 6, 8, 10, 12. Пока неизвестно, когда ремонт завершится и местные смогут вернуться к привычным условиям.

Кроме этих работ, в городе проходят и другие ремонтные мероприятия. Так, на Авалиане, 9, временно перекрыто холодное водоснабжение еще с начала месяца. По предварительным планам, завершить все должны до начала июня, поэтому здесь отключения воды в Запорожье на неделю с 12 по 18 мая тоже актуальны.

Еще одно перекрытие произошло на Александровской, 67, где технические меры приостановили подачу на дом. Это было сделано по требованию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также предусмотрено завершение до конца июня 2025 года.

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