Бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожье предоставляются благодаря сотрудничеству Всемирной продовольственной программы ООН и благотворительного фонда "Улыбка ЮА", сообщает Politeka.

Это уже не первая такая акция, и она еще раз доказывает, что системная поддержка для переселенцев возможна даже в сложнейших условиях.

С 12 по 16 мая включительно бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожье будут раздаваться в общинах нашей области. Речь идет о населенных пунктах Камышеваской, Новониколаевской, Новоалександровской, Михайловской, Долинской, Павловской и Малиновской общин.

Организаторы призывают жителей обращать внимание на сообщения в социальных сетях своих общин, ведь там публикуется подробная информация о конкретных локациях и графиках выдачи. В каждой деревне будет работать отдельная точка, и важно знать, когда именно прибыть, чтобы получить помощь без лишних очередей.

Организаторы отмечают, что получить бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожье могут именно те, кто проживает в этих общинах. Если есть сомнения или вопросы по участию в программе, следует позвонить на горячую линию благотворительного фонда "Посмішка ЮА" по номеру 050 460 22 40 или обратиться к операторам Всемирной продовольственной программы по телефону 0 800 600 122.

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