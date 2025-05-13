Если вы ищете бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, то несколько вариантов могут вам подойти.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предлагают местные жители, готовые предоставить убежище женщинам, матерям с детьми и специалистам отдельных профессий, сообщает Politeka.

В городе продолжают оказывать помощь внутренне перемещенным лицам, нуждающимся в временном жилье. Горожане предлагают варианты проживания для женщин и матерей с детьми. Один из таких вариантов – отдельная комната в квартире, где есть все условия для комфортной жизни: интернет, кондиционер, стиральная машина, персональный компьютер, телевизор, а также дополнительная кровать для ребенка. Проживание с владельцем квартиры. Связаться можно через Viber или Telegram по номеру 066 663 8884.

Еще один вариант – одна или две комнаты в четырехкомнатной квартире. Хозяин готов предоставить помещение женщине с ребенком (или без), в обмен на пособие по уходу за его 6-летним сыном в отсутствие на работе.

Также в центре Запорожья, в районе Набережной магистрали, бесплатно сдается дом с тремя комнатами, удобствами, садом и огородом. Владелец ищет арендатора среди автослесарей или мастеров по ремонту холодильного оборудования. Контактное лицо - Юрий, обращаться по телефону 068 0505468.

Эти предложения являются частью инициативы местных жителей, направленной на поддержку потерявших дом. Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье — реальный шанс найти временное убежище в сложный период.

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