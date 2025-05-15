Выплаты ко Дню Независимости в Запорожье будут доступны лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ПФУ .

Это касается ветеранов войны, жертв нацистских преследований и лиц, работающих в специальных условиях. В Запорожье, как и по всей Украине, механизм не меняется по сравнению с прошлым годом.

Пенсионеры получат помощь вместе с пенсией в августе. Важно, что за получение этой выплаты лицам пенсионного возраста не должны обращаться дополнительно – средства начисляются автоматически.

Ветераны войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами, получат средства через счета воинских частей или организаций, где они работают или служат.

Для тех, кто имеет право на деньги, но не является пенсионером и не проходит службу или не работает, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно подать заявление произвольной формы, указав данные документов, подтверждающих личность, а также номер банковского счета и реквизиты удостоверения, дающего право на получение финансов.

Заявление на получение выплат ко Дню Независимости в Запорожье можно подать лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в центре предоставления административных услуг. Также можно отправить по почте или подать онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины с наложением квалифицированной электронной подписи. Сделать это можно до 1 августа 2025, но срок будет продлен до 1 октября, если вы не успеете.

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