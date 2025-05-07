Графік планових відключень світла у Дніпрі та області на 8 травня 2025 року, місцевих терміново попередили.

У четвер, 8 травня, у Дніпрі та в окремих районах області буде тимчасово припинено подачу електроенергії, дізнайтесь, де введуть графіки відключень світла, передає Politeka.

Про це повідомляє ЦЕК.

Роботи у місті Дніпро заплановані на 8 травня з 08:00 до 18:00 за вулицями:

шосе Запорізьке: 32Б;

вулицы Березнева: 7-21 ;

Винахідниці Ющенко: 1-22;

Віктора Гошкевича: 1-7, 7А, 8-22;

Дніпровська: 1-12, 12А, 13, 13/1, 14-21, 21А, 22;

Естонська: 1-18, 18А, 19-24;

Монтажна: 1-22;

Олександри Риндовської: 1-5, 5А, 6-41, 46-64;

Привільна: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;

Серпнева: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17-29 ;

Солонянська: 1А, 2-22;

Старицького: 3, 5-22;

Сурська: 30, 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70.

у місті Жовті води на 08 число з 07:30 до 18:00 за адресами:

вул. Промислова: 4;

Літературна: 1, 1А, 3-23 (непарні), 23А, 25-33;

М. Пошедіна: 13, 23, 25, 27;

Музейна: 13;

Цементників: 14, 15.

Енергетики просять споживачів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням необхідних робіт для стабільного енергопостачання в майбутньому.

Графік відключення світла в травні 2025 у Дніпрі та області може бути оновлено, тож радимо стежити за офіційними повідомленнями.

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