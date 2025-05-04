Графіки відключення світла у Дніпрі та області з 5 по 11 травня, де цього тижня будуть запроваджені обмеження, названі адреси.

Жителі Дніпра та області вже можуть ознайомитись з оновленими графіками планових відключень світла на тиждень із 5 по 11 травня 2025 року, передає Politeka.

Планові роботи в Дніпрі та області проходитимуть протягом кількох днів, і світло буде тимчасово відсутнє за низкою адрес.

Для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах «ДТЕК» 05.05.2025 р проводитимуться профілактичні роботи в межах Покровської міської територіальної громади.

місто Покров: вулиці Ботанічна, Бузкова, Стуса, Чіатурська, Шляхова.

м. Покров (смт Чортомлик): вулиці Аграрна, Залізнична, Затишна, Історична, Лесі Українки, Кінцева, Станційна.

У разі виникнення запитань звертатись за телефонами кол-центру.

Енергетики просять споживачів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням необхідних робіт для стабільного енергопостачання в майбутньому.

Графік відключення світла в травні 2025 у Дніпрі та області може бути оновлено, тож радимо стежити за офіційними повідомленнями.

Після завершення технічного обслуговування фахівці просять не перевантажувати систему та поступово підключати електроприлади.

Слідкуйте за оновленнями, адже розклад може змінюватися залежно від ходу ремонтних робіт.

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