Графики отключения света в Днепре и области с 5 по 11 мая, где на этой неделе будут введены ограничения, названы адреса.

Жители Днепра и области могут ознакомиться с обновленными графиками плановых отключений света на неделю с 5 по 11 мая 2025 года, передает Politeka.

Плановые работы в Днепре и области будут проходить в течение нескольких дней, и свет будет временно отсутствовать по ряду адресов.

Для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях «ДТЭК» 05.05.2025 г. будут проводиться профилактические работы в пределах Покровского городского территориального общества.

город Покров: улицы Ботаническая, Сиреневая, Стуса, Чиатурская, Шляховая.

м. Покров (пгт Чортомлык): улицы Аграрная, Железнодорожная, Уютная, Историческая, Леси Украинки, Конечная, Станционная.

При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра.

Энергетики просят потребителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с выполнением необходимых работ для стабильного энергоснабжения в будущем.

График отключения света в мае 2025 года в Днепре и области может быть обновлен, поэтому советуем следить за официальными сообщениями.

После завершения технического обслуживания специалисты просят не перегружать систему и подключать электроприборы.

Следите за обновлением, ведь расписание может меняться в зависимости от хода ремонтных работ.

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