График плановых отключений света в Днепре и области на 8 мая 2025 года местных срочно предупредили.

В четверг, 8 мая, в Днепре и в отдельных районах области будет временно прекращена подача электроэнергии, узнайте, где будут введены графики отключений света, передает Politeka.

Об этом сообщает ЦЭК.

Работы в городе Днепр запланированы на 8 мая с 08:00 до 18:00 по улицам:

шоссе Запорожское: 32Б;

улицы Мартовская: 7-21;

Изобретательницы Ющенко: 1-22;

Виктора Гошкевича: 1-7, 7А, 8-22;

Днепровская: 1-12, 12А, 13, 13/1, 14-21, 21А, 22;

Эстонская: 1-18, 18А, 19-24;

Монтажная: 1-22;

Александры Рындовской: 1-5, 5А, 6-41, 46-64;

Привольная: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;

Августовская: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17-29;

Солонянская: 1А, 2-22;

Старицкого: 3, 5-22;

Сурский: 30, 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70.

в городе Желтые воды на 08 число с 07:30 до 18:00 по адресу:

ул. Промышленная: 4;

Литературная: 1, 1А, 3-23 (нечетные), 23А, 25-33;

М. Пошедина: 13, 23, 25, 27;

Музейно: 13;

Цементников: 14, 15.

Энергетики просят потребителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с выполнением необходимых работ для стабильного энергоснабжения в будущем.

График отключения света в мае 2025 года в Днепре и области может быть обновлен, поэтому советуем следить за официальными сообщениями.

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